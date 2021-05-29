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Sayıştay Başkanı Baş, kurumun 159'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika

Sayıştay Başkanı Baş, kurumun 159'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

29.05.2021 09:18
Sayıştay Başkanı Baş, kurumun 159'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması, System.String[]

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, kurumun, tarihi köklerinden aldığı engin bilgi birikimi ve denetim kültürünü, uluslararası organizasyonlarda aktif görev yaparak duyururken, bunu "muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma" ülküsüyle modern gereklilikler çerçevesinde gelecek kuşaklara...

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, kurumun, tarihi köklerinden aldığı engin bilgi birikimi ve denetim kültürünü, uluslararası organizasyonlarda aktif görev yaparak duyururken, bunu "muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma" ülküsüyle modern gereklilikler çerçevesinde gelecek kuşaklara taşımayı hedeflediğini bildirdi.

Baş, Sayıştay'ın kuruluşunun 159'uncu yıl dönümü dolayısıyla kurumun internet sitesinden mesaj yayımladı.

Mesajında, 1000 yılı aşkın devlet geleneğinin en önemli kurumlarından biri olan Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümünü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde alınan önlemler dolayısıyla yüz yüze program yapamadan idrak ettiklerini belirten Baş, kurumun (Divanı Muhasebat) tarihi geçmişine ilişkin bilgi verdi.

Baş, kamu kaynaklarının kullanımının modern anlamda denetiminin, parlamentolar adına bütçe hakkı çerçevesinde ele alınmakla birlikte, tarihteki Türk devletlerinde, İslam kültüründen esinlenerek "beytül mal"in (kamu hazinesinin) denetimi olarak görüldüğünü ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu bildirdi.

Kurumun, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yaparak bütçe hakkının kullanılması açısından önemli bir fonksiyon ifa ettiğini vurgulayan Baş, kamu idarelerine yönelik olarak rehberlik faaliyetlerinin de yürütüldüğünü kaydetti.

Baş, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayıştay yapmış olduğu faaliyetlerinde kamu mali yönetiminin ve kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine, kamu idarelerinin performansının değerlendirilmesine, kaynak kullanımında etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin sağlanmasına yönelik olarak hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sayıştay kendi faaliyetlerinde de şeffaflığa önem vermekte olup, yürütülen faaliyetlerin çıktısı olan bütün yargı kararları ile denetim raporlarını internet sitesinde kamuoyunun erişimine açmaktadır. Sayıştay tarihi köklerinden aldığı engin bilgi birikimi ve denetim kültürünü, günümüze ve uluslararası organizasyonlarda aktif görev almak suretiyle uluslararası alana taşımakta olup, 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma' ülküsüyle modern gereklilikler çerçevesinde gelecek kuşaklara taşımayı hedeflemektedir."

Sayıştay'ın uluslararası iş birlikleri

Baş, Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI) başkanlığını yürüttükleri geçen 4 yıllık sürede 15 çalışma grubuyla 120 civarında proje ve çok sayıda etkinlik yürütüldüğüne dikkati çekerek, EUROSAI bölgesinde önemli bir sinerji oluşturulduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Sayıştay'ın, Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatının (INTOSAI) çeşitli çalışma gruplarında aktif görev aldığını ifade eden Baş, diğer uluslararası iş birliklerine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"ECOSAI yönetim kurulu başkanlıkları ile ASOSAI'de yönetim kurulu üyeliği ve denetim komitesi üyeliği görevleri üstlenilmiştir. Sayıştay, UNESCO ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğince çeşitli kurumlarımıza sağlanan fonların denetimine ilişkin iş birliği yapmakta olup, çeşitli uluslararası kuruluşların dış denetimini yürütmek üzere uluslararası kuruluşlar nezdinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapılan bu faaliyetlerle Sayıştay'da önemli bir kapasite artırımı sağlanmış olup, EUROSAI yönetim kurulu başkanlığından sonra önümüzdeki dönemde önce ASOSAI ve sonrasında da INTOSAI'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlenmeyi hedeflemektedir. Bu görev ve sorumluluk bilinciyle kurumumuzun bu günlere gelmesinde emeği geçenleri takdir ve minnetle yad ediyor, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde idrak ettiğimiz bu yıl dönümünde kültürümüzü geleceğe taşıma hedefinden vazgeçmeden daha nice yıllarda buluşmak dileğiyle Sayıştay'ın 159'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Sayıştay Başkanı, Seyit Ahmet, Sayıştay, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sayıştay Başkanı Baş, kurumun 159'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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