Sayıştay Başkanı Baş'tan 158'inci kuruluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Korona virüsle mücadele çerçevesinde alınan önlemler dolayısıyla kuruluş yıl dönümü yapamamakla birlikte denetim kültürümüzü geleceğe taşıma hedefinden vazgeçmeden daha nice yıllarda buluşmak dileğiyle Sayıştay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.



Sayıştay Başkanı Baş, Sayıştay'ın kuruluşunun 158'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bin yılı aşkın devlet geleneğinin en önemli kurumlarından biri olan Sayıştay'ın kuruluşunun 158'inci yıl dönümünü korona virüsle mücadele çerçevesinde alınan önlemler dolayısıyla yapamamanın hüznü ile idrak ettiklerini belirten Baş, "Sayıştay, bugün sahip olduğu birikimini tarihi Türk devletlerine borçludur. Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devletinin denetim kurumu olan Divanı İşraf'tan, Osmanlı Devleti döneminde önce Başbaki Kulluğu, sonrasında ise bugünkü sistematiğinin temelini oluşturan Divan-ı Muhasebat'a ve bugüne kadar olan süreçte önemli düzeyde kurumsal kültür, bilgi ve tecrübe birikimine sahiptir" ifadelerini kullandı.



Sayıştay'ın bütçe hakkının kullanılmasına yönelik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yaptığını, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağladığını ve bu fonksiyonlarla birlikte kamu idarelerine yönelik olarak rehberlik faaliyetleri de yürüttüğünü anlatan Baş, "Sayıştay yapmış olduğu faaliyetlerinde kamu mali yönetiminin ve kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine, kamu idarelerinin performansının değerlendirilmesine, kaynak kullanımında etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin sağlanmasına yönelik olarak hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır" dedi.



Baş, mesajında şunları kaydetti:



"Sayıştay, tarihi köklerinden aldığı engin bilgi birikimi ve denetim kültürünü günümüze ve EUROSAI (Avrupa Sayıştaylar Teşkilatı) Yönetim Kurulu başkanlığı ile diğer uluslararası organizasyonlarda aktif görev almak suretiyle uluslararası alana taşımakta olup, 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma' ülküsüyle modern gereklilikler çerçevesinde gelecek kuşaklara taşımayı hedeflemektedir. Bu görev ve sorumluluk bilinciyle, kurumumuzun bu günlere gelmesinde emeği geçenleri takdir ve minnetle yad ediyor, korona virüsle mücadele çerçevesinde alınan önlemler dolayısıyla kuruluş yıl dönümü yapamamakla birlikte denetim kültürümüzü geleceğe taşıma hedefinden vazgeçmeden daha nice yıllarda buluşmak dileğiyle Sayıştay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." - ANKARA