Sayıştay Başkanı Baş'tan Gençlere Kariyer Tavsiyesi

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) düzenlenen konferansta gençlere kariyer planlaması ve mülakatlar hakkında tavsiyelerde bulundu.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) düzenlenen konferansta gençlere kariyer planlaması ve mülakatlar hakkında tavsiyelerde bulundu.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Muhasebe, Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği, Kariyer Planlaması" adlı konferansa katılan Baş, Sayıştay hakkında öğrencilere bilgi verdi.



Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı devletleri dönemlerindeki Sayıştay işleyişine dair tarihi bilgileri paylaşan Baş, kariyer planlaması yaparken izlemeleri gereken yöntemler konusunda da öğrencileri bilgilendirdi.



Öğrencilere, meslek seçiminde isabetli karar vermeleri gerektiğini söyleyen Baş, istenilen mesleğin seçilmemesinin insan hayatında zararlar oluşturduğunu kaydetti.



Sayıştay Başkanı Baş, bireyin iş hayatına girerken çalışan ya da girişimci mi olacağına karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, yaptıkları mülakatların önemli noktaları hakkında bilgilendirme yaptı.



Sayıştay bünyesinde tahsis edecekleri denetim elemanlarının sorumluluk alma, şüphecilik, sorgulayıcılık ve ekip çalışmasına uyumlu olma özelliklerini taşımasına baktıklarını belirten Baş, merkez uzmanlarının da akademik kabiliyet, detaycılık ve alternatif çözümler konusunda yetenekli olması gerektiğine işaret etti.



Baş, mülakatlara vaktinden önce gidilmesi hususunda öğrencilere uyarılarda bulunarak, "Mülakatta cep telefonunu kapatın, mülakata uygun giyinin. Başta biraz heyecan olabilir ama öz güveninizi gösterin. Dengeli iletişim kurun, gerektiği kadar ve tutarlı konuşun. Kaçamak cevap vermeyin, mülakata yüzde 100 hazır olun. İş ve iş yeri ile ilgili araştırma yapın. Kaçamak cevap vermeyin. Dikkatsiz ve çok rahat davranmayın. Hemen maaş sormayın, asla yalan söylemeyin, gereksiz konuşmayın. Eski işvereniniz hakkında kötü konuşmayın. Aynı iş yerine birden fazla pozisyon için

müracaat etmeyin. Soru sorma imkanı verilirse işle ilgili detaylar içeren sorular sorun." ifadelerini kullandı.



Bu arada konferans öncesinde Seyit Ahmet Baş, üniversite kütüphanesine muhasebe tarihiyle ilgili kitaplar hediye etti.



Konferansa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi Başkanı Yaşar Coşkun ve öğrenciler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti

Bir Kentimiz Kara Teslim! Ekipler, Günde En Fazla 1 Kilometre İlerleyebiliyor

Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!

Son Dakika! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı