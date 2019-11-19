Sayıştay Başkanı, öğrencilerle buluştu

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Denetim mesleğinde referans değil, sorumluluk, şüphecilik ve sorgulayıcılık önemli." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin başlattığı "Başkanlar Üniversitemizde" konferans serisinin ilki Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın katılımıyla Sütlüce yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Konferans kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Sayıştay Başkanı Baş, öğrencilere muhasebe-denetim mesleğinin geçmişini ve alanda kariyer yapmanın inceliklerini anlattı.

Denetim mesleğinde referansın değil, sorumluluk, şüphecilik ve sorgulayıcılığın önemli olduğunu belirten Baş, denetim elemanlarının sorumluluk alabilen, şüpheci, sorgulayıcı ve ekip çalışmasına yatkın kişiler olması gerektiğini aktardı.

Konferans kapsamında, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu Sayıştay Başkanı Baş'a hediye takdim ederken, Baş da üniversitenin kütüphanesine Sayıştay'ın bastığı yayınlardan bir takım hediye etti.