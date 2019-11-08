Son Dakika Haberleri: Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş: "Avrupa ülkelerindeki Sayıştayların önüne geçtik"
Son Dakika Politika Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş: 'Avrupa ülkelerindeki Sayıştayların önüne geçtik'

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş: "Avrupa ülkelerindeki Sayıştayların önüne geçtik"

6 saat önce

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, kurumun, Avrupa ülkelerindeki Sayıştaylara sadece yetişmekle kalmadığını, onların önüne geçtiğini belirtti.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş:

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, kurumun, Avrupa ülkelerindeki Sayıştaylara sadece yetişmekle kalmadığını, onların önüne geçtiğini belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Konferans Salonu'nda düzenlenen Eğitim ve Vizyon Günleri'ne, Sayıştay Başkanı Baş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve kurum çalışanları katıldı.

Etkinliğin konuğu olan Baş, yaptığı konuşmada, mesleğe yeni başlayan uzman yardımcılarına tecrübelerini aktardı.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşan Türk devlet geleneğini anlatan Baş, Sayıştayın tarihinin 5 bin yıl öncesine, Karahanlılara kadar uzandığını belirtti.

"Bir yerde devlet var ise, onu denetleyen birim de vardır." ifadesini kullanan Baş, şunları kaydetti:

"Asya Selçuklu Devleti'nden itibaren bizim denetim kurulumuz var, sayıştayımız var dediğimizde, sanki havadan atıyormuş gibi görünüyor. Bu işin kitabı da var. 1363 yılında yazılmış devlet muhasebesi kitabı ama işte bu işin muhasebesi, kaydı varsa bir yerde, bunun arkasında mutlaka denetimi var. Devlet dediğimiz olgu, esasen bundan oluşuyor. Bugün biz varız. Bir kamu idaresindeki bir görevi yapıyoruz, dilerim yeni kuşaklara devredeceğiz."

Baş, dünü bugüne, bugünü yarına taşıyan işin "kayıt" olduğuna dikkati çekerek, "Selçuklu'dan Osmanlı'ya devlet gelenekleri taşındı. Bunda zerre kadar tereddüt yok. Neden tereddüt yok? Çünkü Selçuklu'da yazılan muhasebe sistemi ile Osmanlı'da yazılan muhasebe sistemi aynı" dedi.

Sayıştay Başkanlığının, ismini 1967'de aldığını hatırlatan Baş, "Kurumumuz tarihi güncellemeler ile birlikte bugüne kadar gelen bir kurumdur. ve şu an Sayıştayın işleyişine baktığımızda, tarihimizdeki güç ve güncellemelerle Avrupa ülkelerindeki Sayıştaylara sadece yetişmekle kalmadık, önüne bile geçtik." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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