Sayıştay Başkanlığı seçiminin komisyon aşaması tamamlandı - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy'u Sayıştay Başkanlığına aday olarak belirledi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, görev süresi 23 Haziran'da dolacak Sayıştay Başkanı için seçim yapıldı.

Komisyonda, başkan seçimi için önce 15 milletvekilinden oluşan Ön Seçim Geçici Komisyonu belirlendi. Komisyonda ad çekme yöntemiyle, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'den oluşan Tasnif Komisyonu oluşturuldu.

Sayıştay Başkanlığı için mevcut Başkan Seyit Ahmet Baş, Abdullah Şimşek, Abdullah Doğru, Ahmet Tezcan, Beyami Özdemir, Mustafa Sakal, Ahmet Gümüş, Mehmet Aksoy, Fikret Çöker, Özcan Rıza Yıldız, Hasan Ayrancı ve Metin Yener aday oldu.

Ön Seçim Geçici Komisyonunda yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener 10, Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy 8 oy aldı. Seçim sonucuna göre Yener ve Aksoy'un isimleri TBMM Genel Kurulu'na bildirilecek. İki adaydan biri Genel Kurul'da yapılacak gizli oylamada Sayıştayın yeni başkanı seçilecek.