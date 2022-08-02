Sayıştay Başsavcılığı'na, Msb Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş Atandı

Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.
Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Sayıştay Başsavcılığı'na atandı.
Altıntaş; Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı, Fikri Işık'ın da Milli Savunma Bakanlığı döneminde 28 Eylül 2016 tarihinde, Sayıştay Uzman Denetçi Bölüm Başkanlığı görevinden, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.
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