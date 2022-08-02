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Milli Savunma Bakanlığı, Sayıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sayıştay Başsavcılığı'na, Msb Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş Atandı - Son Dakika

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