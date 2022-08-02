Sayıştay Başsavcılığı'na, Msb Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş Atandı - Son Dakika
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Sayıştay Başsavcılığı'na, Msb Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş Atandı

02.08.2022 01:15
Sayıştay Başsavcılığı'na, Msb Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş Atandı

Sayıştay Başsavcılığına, Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.

Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Sayıştay Başsavcılığı'na atandı.

Altıntaş; Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı, Fikri Işık'ın da Milli Savunma Bakanlığı döneminde 28 Eylül 2016 tarihinde, Sayıştay Uzman Denetçi Bölüm Başkanlığı görevinden, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.

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Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Sayıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sayıştay Başsavcılığı'na, Msb Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş Atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sayıştay Başsavcılığı'na, Msb Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş Atandı - Son Dakika
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