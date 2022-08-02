Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başsavcılığı'na İsmail Altıntaş'ı atadı

Sayıştay Başsavcılığıyla ilgili atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, göreve Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.

Resmi Gazete yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Sayıştay Başsavcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atanmıştır."

İSMAİL ALTINTAŞ KİMDİR?

8.1.1968 tarihinde Bolu Merkez Ahmetler Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, Ortaokul ve Liseyi Bolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1991 yılında Sayıştay da Denetçi Yardımcısı olarak göreve başladı. 2003 yılına kadar Sayıştay'da Denetçi ve Baş Denetçi olarak görev yaptı. Bu dönemde çeşitli Genel (Defterdarlık, Askeri Saymanlık, Mal Müdürlüğü) ve Katma (DSİ, Karayolları, Üniversite) Bütçeli kuruluşlar ile Belediye ve Döner Sermaye Hesaplarının Denetiminde görev aldı. 2003 Yılı başında geçici olarak Başbakanlıkta görevlendirildi ve bu sürede Sağlık Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu. 4.7.2003 tarihinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı görevine atandı.

08.09.2014 tarihine kadar bu görevinin yanında TÜGSAŞ Türkiye Gübre Fabrikaları AŞ., ERDEMİR Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş., Sümer Holding A.Ş., Hidrojen Peroksit A.Ş. Yönetim Kurulu üyelikleri ile Eskişehir Osmangazi EDAŞ, Van Gölü EDAŞ ve İzmir Gediz EDAŞ Yönetim Kurulu Başkanlıkları görevlerinde bulundu. Bu görevlerin yanı sıra; Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma, Dayanışma ve Araştırma Vakfı'nda 1997 – 2000 yılları arasında Yönetim Kurulu, Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu ve Sayıştay Denetçileri Derneği üyeliklerinde bulunmuş olup, 2009 yılından bu tarafa da Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma, Dayanışma ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 2007 yılında 61. Dönem olarak üst düzey bürokratlara verilen Milli Güvenlik Akademisi eğitimini tamamladı. Yeminli Mali Müşavirlik Belgesine de sahip olup Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesidir. 08.09.2014 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri olarak atandı.

07.06.2016 tarihinde Uzman Denetçi olarak Sayıştay da ki görevine tekrar başladı. 08.06.2016 tarihinde Bölüm Başkanı olarak görevlendirildi. Bölüm Başkanlığı görevini yürütürken 28 Eylül 2016 tarihli 29841 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Milli Savunma Bakanlığının 2016/675 sayılı kararı ile Bakanlığın Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü oldu. Altıntaş, evli ve iki çocuklu olup, yabancı dili İngilizce ve Arapçadır.