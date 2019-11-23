Son Dakika Haberleri: Sayıştay birimlerine ilişkin yeni düzenleme
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Sayıştay birimlerine ilişkin yeni düzenleme

6 saat önce

Sayıştay Başkanlığının sıralı amirler listesinde değişikliğe girildi.

Sayıştay birimlerine ilişkin yeni düzenleme, System.String[]

Sayıştay Başkanlığının sıralı amirler listesinde değişikliğe girildi.

Başkanlığın Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, başkanlığın teşkilat yapısındaki sıralı amirler listesinde değişiklik yapılırken, bu liste "Sayıştay Başkanı ve sırasıyla başkan yardımcısı, bölüm başkanı, birim başkanı ile birim amiri" olarak belirlendi. Daha önce sıralı amirler arasında yer alan başsavcıya ise yer verilmedi.

Düzenlemeye göre, birim başkanlıkları ve birim amirliklerinin hangi sıralı amire bağlanacağı Sayıştay Başkanı tarafından belirleniyor.

Sayıştay Başkanı, Sayıştay, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:54 Kaynak: AA
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