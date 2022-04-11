Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı

11.04.2022 14:48

Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş, son yolculuğuna uğurlandıBOLU Ankara'da uzun süre kanser tedavisi gören ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş (57), Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı

BOLU Ankara'da uzun süre kanser tedavisi gören ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş (57), Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, uzun süre kanser tedavisi gören Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş dün akşam saatlerinde Ankara'da yaşadığı evinde hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi defnedilmek üzere Bolu'ya getirildi. Aktaş'ın cenazesi, Paşaköy Mahallesinde bulunan Paşaköy Enişte Bey Cami'nde kılınan namazın ardından Paşaköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve Aktaş'ın yakınları katıldı.

Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı
Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı
Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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