Sayıştay Daire Başkanlığına Bekir Aydınlı seçildi

Sayıştay Daire Başkanlığına, 7. Daire Üyesi Bekir Aydınlı seçildi.

Sayıştay Daire Başkanlığına, 7. Daire Üyesi Bekir Aydınlı seçildi. Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı. Söz konusu toplantıda, Sayıştay Daire Başkanlığına, 7. Daire Üyesi Bekir Aydınlı seçildi. Aydınlı, 1966'da Trabzon'da doğdu, 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1988 yılında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörü olarak göreve başlayan Aydınlı, 1996-2010'da daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevinde bulundu, 2010'da da Sayıştay üyeliğine seçildi. Evli olan Aydınlı, İngilizce biliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

İETT gece seferlerine yeniden başlıyor

Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı

Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı

AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti

Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı

Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak

Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor

Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor

TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak

AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor

Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak

Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek

Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak