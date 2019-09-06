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Sayıştay Daire Başkanlığına Özyer seçildi

1 saat önce

Sayıştay Daire Başkanlığına, 8. Daire Üyesi Mehmet Ali Özyer seçildi.

Sayıştay Daire Başkanlığına Özyer seçildi, System.String[]

Sayıştay Daire Başkanlığına, 8. Daire Üyesi Mehmet Ali Özyer seçildi.

Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı.

Toplantıda, Sayıştay Daire Başkanlığına, 8. Daire Üyesi Mehmet Ali Özyer seçildi.

Özyer, 1963'te Karaman'da doğdu, 1985'te Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

ABD'de yüksek lisansını tamamlayan Özyer, 2014'te Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Ekonomisi alanında doktora derecesini aldı.

Özyer, Devlet Yatırım Bankasında Uzman Yardımcılığı, ardından 1987-2004 yıllarında Maliye Bakanlığında sırasıyla Hesap Uzmanlığı, Daire Başkanılığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Maliye Bakanlığındaki görevinden sonra Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İslam Konferansı Örgütünde İç Denetçilik, Maliye Bakanlığında Bakanlık Müşavirliği de yapan Özyer, 2004-2007 yıllarında Emek İnşaat ve İşletme AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Sayıştay Üyeliğine 2009 yılında seçilen Özyer'in, vergi mevzuatı alanında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunuyor.

Özyer, evli ve iki çocuk babası.

Sayıştay, Karaman, Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:40 Kaynak: AA
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