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Sayıştay Daire Başkanlığına Şimşek seçildi

49 dakika önce

Sayıştay Daire Başkanlığına, 3. Daire Üyesi Abdullah Şimşek seçildi.

Sayıştay Daire Başkanlığına Şimşek seçildi, System.String[]

Sayıştay Daire Başkanlığına, 3. Daire Üyesi Abdullah Şimşek seçildi.

Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı. Söz konusu toplantıda, Sayıştay Daire Başkanlığına, 3. Daire Üyesi Abdullah Şimşek seçildi.

Şimşek, 1964'te Gercüş'te doğdu, 1987'de Kütahya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Vergi Denetmenliği görevinde bulunan Şimşek, 2009 yılında Sayıştay üyeliğine seçildi.

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi olan Şimşek'in kendi alanında yayımlanmış çok sayıda eseri bulunuyor.

Evli ve dört çocuk babası olan Şimşek, İngilizce biliyor.

Sayıştay, Kütahya, Gercüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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