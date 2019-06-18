Sayıştay'dan İBB iddialarıyla ilgili açıklama
1 saat önce
Sayıştay'dan yapılan açıklamada, "İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur.
Sayıştay
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:43
'dan yapılan açıklamada, "İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur." denildi.
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