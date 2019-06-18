Son Dakika Haberleri: Sayıştay'dan İBB iddialarıyla ilgili açıklama
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Sayıştay'dan İBB iddialarıyla ilgili açıklama

1 saat önce

Sayıştay'dan yapılan açıklamada, "İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur.

Sayıştay'dan İBB iddialarıyla ilgili açıklama, System.String[]
Sayıştay'dan yapılan açıklamada, "İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur." denildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:43 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay, Ekonomi
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