Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2019-Sayıştay Eleme) için adaylar, giriş belgelerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden erişebilecek.

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2019-Sayıştay Eleme) için adaylar, giriş belgelerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden erişebilecek.



ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Şubat'ta uygulanacak 2019-Sayıştay Eleme adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.



Adaylar, yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.



Adaylar 23 Şubat'ta saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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