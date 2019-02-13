Son Dakika Haberleri: Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı

7 saat önce

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2019-Sayıştay Eleme) için adaylar, giriş belgelerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden erişebilecek.

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı, System.String[]
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2019-Sayıştay Eleme) için adaylar, giriş belgelerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden erişebilecek.

ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Şubat'ta uygulanacak 2019-Sayıştay Eleme adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Adaylar 23 Şubat'ta saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:11 Kaynak: AA

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