Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı
7 saat önce
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2019-Sayıştay Eleme) için adaylar, giriş belgelerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden erişebilecek.
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2019-Sayıştay Eleme) için adaylar, giriş belgelerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden erişebilecek.
ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Şubat'ta uygulanacak 2019-Sayıştay Eleme adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.
Adaylar, yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Adaylar 23 Şubat'ta saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:11 Kaynak: AA
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