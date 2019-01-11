Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Sınav Sonuçları Açıklandı

ÖSYM tarafından 2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı yazılı sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından 2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı yazılı sınav sonuçları açıklandı.



ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 13-14 Ekim 2018'de uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı yazılı sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.



Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekleri kaydedildi.

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