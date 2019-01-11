Son Dakika Haberleri: Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Sınav Sonuçları Açıklandı

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Sınav Sonuçları Açıklandı

59 dakika önce

ÖSYM tarafından 2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı yazılı sınav sonuçları açıklandı.

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Sınav Sonuçları Açıklandı, System.String[]
ÖSYM tarafından 2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı yazılı sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 13-14 Ekim 2018'de uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı yazılı sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekleri kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Sayıştay, Güncel
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