Sayıştay: "Uşak Üniversitesi'nde 243 İşçinin Toplam 3 Bin 790 Gün Kullanılmamış Yıllık İzni Bulunduğu Tespit Edilmiştir"

MEHMET AKGÜN

Sayıştay Denetim Raporu'na göre, Uşak Üniversitesi'nde 243 işçiye toplamda 3 bin 790 gün yıllık izin kullandırılmadı. Sayıştay raporunda, yıllık izinlerin kullandırılmaması durumunda biriken izinlerin ücrete dönüşeceği ve idareler açısından yüksek miktarda ödeme yapmanın söz konusu olacağına dikkat çekildi.

2021 Sayıştay Denetim Raporu Uşak Üniversitesi'nde işçilere yıllık izin kullandırılmadığını ortaya çıkardı. Raporda Uşak Üniversitesi'ndeki yıllık izinler hakkındaki bulgular ve görüşler şöyle:

"BİRİKEN YILLIK İZİNLERİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ HALİNDE YÜKSEK MİKTARDA ÖDEME YAPMA SÖZ KONUSU OLACAKTIR"

"İşçilerin emekli olmaları halinde veya herhangi bir şekilde iş akitleri sona erdiğinde mevzuatı gereği yıllık izin hakları ücrete dönüşmektedir. Kullanılmayan yıllık izinlerin karşılığı olarak yapılacak ödeme en son ücreti üzerinden olacağı için, işçiye yüksek miktarda ücret ödemesi yapılacaktır. Bu uygulama da işçilerin yıllık izinlerini kullanmak yerine son ücretleri üzerinden karşılığını almayı tercih etmelerine neden olmaktadır. Ancak belirtilen uygulama, idarelerin daha fazla mali külfet yüklenmeleri anlamına gelmektedir: Zira, anayasal bir hak olan yıllık izinlerin kullandırılmaması durumunda, idareler, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 103'üncü maddesi gereğince idari para cezası ödeyebilecek; ayrıca, biriken yıllık izinlerin ücrete dönüşmesi halinde idareler açısından yüksek miktarda ödeme yapma söz konusu olacaktır.

"243 İŞÇİNİN TOPLAM 3.790 GÜN KULLANILMAMIŞ YILLIK İZNİ BULUNDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

İdarenin personel işlemlerinin incelenmesi neticesinde; işçilerin yıllık izinlerinin mevzuata uygun şekilde kullandırılmadığı ve bu nedenle de İdare bünyesinde çalışan 243 işçinin toplam 3.790 gün kullanılmamış yıllık izni bulunduğu tespit edilmiştir. Hem mevzuata uygunluk açısından hem de İdareye ek mali külfet getirmemesi amacıyla yıllık izinlerin kullandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir."