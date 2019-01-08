Son Dakika Haberleri: Sayıştay Eleme Sınavı Başvuruları Başladı

Sayıştay Eleme Sınavı Başvuruları Başladı

45 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), "2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı" başvuruları, 8-15 Ocak'ta alınacak.

Sayıştay Eleme Sınavı Başvuruları Başladı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), "2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı" başvuruları, 8-15 Ocak'ta alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nın (2019-Sayıştay Eleme) 23 Şubat 2019 Pazar günü Ankara'da yapılacağı ifade edildi.

Buna göre, sınava başvurular 8-15 Ocak 2019'da alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra müracaat süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.

Sınavla ilgili kılavuz ve başvuru bilgilerine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:40 Kaynak: AA

Ankara, Sayıştay, Güncel
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