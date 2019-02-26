Son Dakika Haberleri: Sayıştay Eleme Sınavı" Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

Sayıştay Eleme Sınavı" Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), "2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı" (2019-Sayıştay Eleme) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Sayıştay Eleme Sınavı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), "2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı" (2019-Sayıştay Eleme) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Şubat'ta yapılan 2019-Sayıştay Eleme sınavının temel soru kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmesi için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

Duyuruda, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:14 Kaynak: AA

Sayıştay, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurumsporlu Futbolcunun Kız Arkadaşının Ölmediği Ortaya Çıktı Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı

Demet Akalın'la 6 Yıl Sonra Barışan Alişan, Ece Erken Hakkında Konuştu Ajda Pekkan, Katıldığı Programda Erkekleri Nasıl Etkilediğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:24:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayıştay Eleme Sınavı" Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]