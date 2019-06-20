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Sayıştay eski başdenetçisi, FETÖ'nün hücre evinde yakalandı

58 dakika önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda, Sayıştay eski başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Sayıştay eski başdenetçisi, FETÖ'nün hücre evinde yakalandı, System.String[]
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda, Sayıştay eski başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı FETÖ mensuplarının Akhisar'daki 2 ayrı hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine adreslere saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan bir şirketin eski çalışanı M.S. ve eşi P.S. ile Sayıştay eski başdenetçisi U.A. gözaltına alındı. Afyonkarahisar ve Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
Akhisar, Manisa, Sayıştay, Güncel
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