Sayıştay eski başdenetçisi, FETÖ'nün hücre evinde yakalandı
58 dakika önce
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda, Sayıştay eski başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Akhisar
ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda, Sayıştay
eski başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Manisa
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, bazı FETÖ mensuplarının Akhisar'daki 2 ayrı hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine adreslere saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan bir şirketin eski çalışanı M.S. ve eşi P.S. ile Sayıştay eski başdenetçisi U.A. gözaltına alındı. Afyonkarahisar ve Ankara
'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
- Manisa
Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik
Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız
Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor
Gölde elektro şok cihazıyla balık avına 60 bin lira ceza