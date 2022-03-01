Sayıştay, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle üç denetçiyi meslekten çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Sayıştay, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle üç denetçiyi meslekten çıkardı

01.03.2022 10:46
Sayıştay, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle üç denetçiyi meslekten çıkardı

Sayıştay, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle 1 başdenetçi ile 2 denetçi yardımcısını meslekten çıkardı.

Sayıştay, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle 1 başdenetçi ile 2 denetçi yardımcısını meslekten çıkardı.

Sayıştay tarafından 375 sayılı kanun kapsamında oluşturulan komisyonun, Başdenetçi Yusuf Yazıcı ile Denetçi Yardımcısı Mehmet Değer ve Mehmet Emin Aksoy hakkında verdiği çıkarma kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK), FETÖ/PDY'nin devlet yapılanması ve milli güvenliği tehdit eden bir terör örgütü olduğunun belirlendiği hatırlatılan kararda, bu doğrultuda Sayıştayca oluşturulan komisyonun, çalışanlarının meslekte kalıp kalmamalarına karar verdiği kaydedildi.

Özlük dosyaları, inceleme-soruşturmalarda elde edilen bilgi ve belgeler, beyanlar, telefon kayıtları, banka ve kredi kartı hesap hareketleri, arkadaş ve sosyal çevre bilgileri değerlendirildiğinde Yazıcı, Değer ve Aksoy'un FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlı olduğunun tespit edildiği aktarılan kararda, bu kapsamda üç kişinin oy birliğiyle "meslekten çıkarıldığı" ifade edildi.

YORUMLAR
500
HSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti HSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Sayıştay, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sayıştay, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle üç denetçiyi meslekten çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 10:54:00. #1.11#
SON DAKİKA: Sayıştay, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle üç denetçiyi meslekten çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement