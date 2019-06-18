Son Dakika Haberleri: Sayıştay: "İBB ve iştiraklerine ilişkin iddialar, kamu zararı veya usulsüzlük unsurları taşımadığı...
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Sayıştay: "İBB ve iştiraklerine ilişkin iddialar, kamu zararı veya usulsüzlük unsurları taşımadığı...

4 dakika önce

Sayıştay: "İBB ve iştiraklerine ilişkin iddialar, kamu zararı veya usulsüzlük unsurları taşımadığı için yargılamaya esas ayrı rapor düzenlenmemiştir.

Sayıştay:
Sayıştay: "İBB ve iştiraklerine ilişkin iddialar, kamu zararı veya usulsüzlük unsurları taşımadığı için yargılamaya esas ayrı rapor düzenlenmemiştir."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:32 Kaynak: AA
Sayıştay, Ekonomi
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