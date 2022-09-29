Sayıştay Raporu: Rte Üniversitesi, Tesislerini İhalesiz ve Kira Bedeli Belirlemeden İşletmeye Verdi, Isınma Giderlerini Üniversite Bütçesinden... - Son Dakika
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Sayıştay Raporu: Rte Üniversitesi, Tesislerini İhalesiz ve Kira Bedeli Belirlemeden İşletmeye Verdi, Isınma Giderlerini Üniversite Bütçesinden...

29.09.2022 13:52

Sayıştay'ın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2021 yılı denetim raporuna göre; üniversiteye ait konukevi, spor salonu, halı saha ve hediyelik eşya dükkanının kira bedeli belirlenmeden ve ihale yapılmadan üniversitenin iktisadi işletmesine verildiği, ısınma giderlerinin ise üniversite bütçesinden karşılandığı tespit edildi. Raporda, taşınmazların Devlet İhale Kanunu’na göre aşık ve şeffaf bir şekilde ihale edilmesi gerektiği kaydedildi.

BERKAY VAROL

Sayıştay'ın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2021 yılı denetim raporuna göre; üniversiteye ait konukevi, spor salonu, halı saha ve hediyelik eşya dükkanının kira bedeli belirlenmeden ve ihale yapılmadan üniversitenin iktisadi işletmesine verildiği, ısınma giderlerinin ise üniversite bütçesinden karşılandığı tespit edildi. Raporda, taşınmazların Devlet İhale Kanunu'na göre aşık ve şeffaf bir şekilde ihale edilmesi gerektiği kaydedildi.

Sayıştay'ın Recep Tayyip Üniversitesi 2021 yılı denetim raporu yayınlandı. Raporda, üniversiteye ait konukevi, spor salonu, halı saha ve hediyelik eşya dükkanının ihale yapılmaksızın ve kira bedeli tespit edilmeden üniversitenin iktisadi işletmesine verildiği tespiti yer aldı. Bu tesislerin söz konusu işletme tarafından işletilirken, ısınma giderlerinin üniversitenin bütçesinden karşılandığı kaydedildi.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "kapsam" başlıklı 1'inci maddesinin işaret edildiği raporda, "Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür" hükmü anımsatıldı.

Üniversite taşınmazlarının kiralanmasına yönelik işlemlerin Devlet İhale Kanunu'na tabi olduğuna dikkat çekilen raporda, bu kapsamda taşınmazların kullandırılması için ihale yapılması gerektiği ifade edildi.

Üniversiteye ait gayrimenkullerin Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen ihale usulleri kullanılarak kiraya verilmesini ve bu kiralar sonucunda tahsil edilecek kira tutarlarının üniversite bütçesine gelir kaydedilmesini gerektiği kaydedildi.

Üniversitelerin gelir getirici kiralama işlerini Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yürütmeleri gerektiğine yer verilen raporda, taşınmazların "açık ve şeffaf" bir şekilde ve Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihale edilmesi gerektiği tespiti yer aldı. İşletilen yerlerden kira bedeli veya elde edilen gelirden pay alınması gerektiğini kaydedilen raporda, işletilen yerlerin giderlerinin de süzme sayaç yoluyla ayrıca hesaplanıp İktisadi İşletme Müdürlüğü bütçesinden ödenmesi gerektiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ: ÜNİVERSİTE TANITIM FİLMİ

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sayıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sayıştay Raporu: Rte Üniversitesi, Tesislerini İhalesiz ve Kira Bedeli Belirlemeden İşletmeye Verdi, Isınma Giderlerini Üniversite Bütçesinden... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sayıştay Raporu: Rte Üniversitesi, Tesislerini İhalesiz ve Kira Bedeli Belirlemeden İşletmeye Verdi, Isınma Giderlerini Üniversite Bütçesinden... - Son Dakika
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