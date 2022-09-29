Samsun Üniversitesi, Görevde Yükselme Sınavına Tabi Müdür Kadrolarına 7 Personeli Naklen Atadı: Sayıştay "Liyakat" Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Samsun Üniversitesi, Görevde Yükselme Sınavına Tabi Müdür Kadrolarına 7 Personeli Naklen Atadı: Sayıştay "Liyakat" Vurgusu Yaptı

29.09.2022 12:49
Samsun Üniversitesi, Görevde Yükselme Sınavına Tabi Müdür Kadrolarına 7 Personeli Naklen Atadı: Sayıştay "Liyakat" Vurgusu Yaptı

Sayıştay’ın Samsun Üniversitesi’ne ait 2021 yılı denetim raporuna göre denetçiler, üniversitenin görevde yükselme sınavına tabi müdür kadrolarına, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uyulmadan naklen atama yapıldığını belirledi. 7 personel önce fakülte, yüksekokul veya enstitü sekreterliği kadrosuna atanırken bir süre sonra bu personelin şube müdürlüğü kadrolarına naklen atandığını belirleyen denetçiler üniversiteye, “liyakat” vurgusu yaptı.

BERKAY VAROL

Sayıştay'ın Samsun Üniversitesi'ne ait 2021 yılı denetim raporuna göre denetçiler, üniversitenin görevde yükselme sınavına tabi müdür kadrolarına, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uyulmadan naklen atama yapıldığını belirledi. 7 personel önce fakülte, yüksekokul veya enstitü sekreterliği kadrosuna atanırken bir süre sonra bu personelin şube müdürlüğü kadrolarına naklen atandığını belirleyen denetçiler üniversiteye, "liyakat" vurgusu yaptı.

Samsun Üniversitesi'nde 7 personel, görevde yükselme sınavına tabi müdürlük kadrolarına, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uyulmadan naklen atandı.

Üniversite yönetimi, denetçilere atama işlemlerinin mevzuata uygun olduğu yanıtını verdi ama denetçiler, liyakat ve kariyer esasının gözetilmesi açısından görevde yükselmeye tabi tutulan şube müdürlüğü kadrolarının "sınavla atama yapılmasının öncelikle uygulanması gerektiğine" dikkat çekti.

Denetçiler, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelerini, kamu personelinin yetenek, eğitim, liyakat ve başarı durumunu dikkate alarak kamu hizmetlerinin temel bileşeni olan insan kaynağında kalite ve istikrarı sağlamak amacını taşıyan idari düzenleme olduğu bilgisini verdi.

Sayıştay, üniversite yönetimine; görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi bir görev için önce fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliğine daha sonra da sınavsız olarak şube müdürlüğüne atama yapılmasını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkeleri arasında yer alan "kariyer ve liyakat ilkesine aykırı düştüğü" hatırlattı.

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Kaynak: ANKA

Sayıştay, Samsun, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Üniversitesi, Görevde Yükselme Sınavına Tabi Müdür Kadrolarına 7 Personeli Naklen Atadı: Sayıştay "Liyakat" Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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