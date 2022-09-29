Sayıştay Raporu: TMSF Çalışanları ve Aile Fertlerinin Sağlık Giderleri İçin Mevzuata Aykırı Olarak 18 Milyon TL Ödeme Yapıldı - Son Dakika
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Sayıştay Raporu: TMSF Çalışanları ve Aile Fertlerinin Sağlık Giderleri İçin Mevzuata Aykırı Olarak 18 Milyon TL Ödeme Yapıldı

29.09.2022 11:49
Sayıştay Raporu: TMSF Çalışanları ve Aile Fertlerinin Sağlık Giderleri İçin Mevzuata Aykırı Olarak 18 Milyon TL Ödeme Yapıldı

Sayıştay’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 2021 yılı denetim raporuna göre; fon personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi ve ilaç giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim ödenmesine karşın özel hastanelerle anlaşma yapılarak bütçeden ayrıca karşılandı.  2012 yılından beri usulsüzlüğün düzeltilmediğine dikkat çekilen raporda, toplam 18 milyon TL mevzuata aykırı ödeme yapıldığı tespiti yer aldı.

NİSANUR YILDIRIM

Sayıştay'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 2021 yılı denetim raporuna göre; fon personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi ve ilaç giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödenmesine karşın özel hastanelerle anlaşma yapılarak bütçeden ayrıca karşılandı.  2012 yılından beri usulsüzlüğün düzeltilmediğine dikkat çekilen raporda, toplam 18 milyon TL mevzuata aykırı ödeme yapıldığı tespiti yer aldı.

Sayıştay'ın TMSF'nin 2021 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporu yayınlandı. Rapora göre; TMSF çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderleri, fon bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sosyal güvenlik ve sağlık primi işveren payı ödenmesine rağmen TMSF'nin bütçesinden ayrıca karşılandı. 2012 yılından beri bu bulguların Sayıştay denetim raporlarında yer aldığı vurgulanan raporda, 2012-2021 yılları arasında toplam 18 milyon 26 bin TL mevzuata aykırı ödeme yapıldığı kaydedildi.

Sayıştay'ın TMSF'ye ilişkin raporunda şu tespitler yer aldı:

"Fon personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması amacıyla Fon bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) sosyal güvenlik ve sağlık primi işveren payı ödenmesine rağmen, bunların tedavi ve ilaç giderleri için Fon bütçesinden ayrıca ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

"FON TARAFINDAN, ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İLE SÖZLEŞME İMZALANDIĞI VE BU KAPSAMDA TEDAVİ VE İLAÇ GİDERLERİNİN FON BÜTÇESİNDEN KARŞILANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Fon personelinin sağlık hizmetlerinin SGK'ya devredilmesi gerektiği açıktır. Ancak yapılan incelemelerde; 14.06.2007 tarih ve 236 sayılı Fon Kurulu Kararı ile belirlenen Sağlık Yardımı Uygulama Usul ve Esasları'na dayanılarak, Fon tarafından, SGK ile anlaşması olup olmadığına bakılmaksızın özel sağlık kuruluşları ile sözleşme imzalandığı ve bu kapsamda tedavi ve ilaç giderlerinin Fon bütçesinden karşılandığı tespit edilmiştir.

Kanun'da öngörülenlere aykırı birtakım düzenlemeler yapabileceği ve bu düzenlemeye paralel olarak kendi bütçesine ödenek koyabileceği ve harcama yapabileceği anlamına gelmemektedir. Bulgu konusu husus 2012 yılından bu yana Sayıştay Denetim Raporlarında yer almışsa da idare tarafından rapor yazım tarihine kadar herhangi bir düzeltici işlem yapılmadığından Denetim Raporuna tekrar alınmıştır. 2012-2021 dönemi için toplam 18.026.659,60-TL tutarında mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirilmiştir."

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Kaynak: ANKA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sayıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sayıştay Raporu: TMSF Çalışanları ve Aile Fertlerinin Sağlık Giderleri İçin Mevzuata Aykırı Olarak 18 Milyon TL Ödeme Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sayıştay Raporu: TMSF Çalışanları ve Aile Fertlerinin Sağlık Giderleri İçin Mevzuata Aykırı Olarak 18 Milyon TL Ödeme Yapıldı - Son Dakika
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