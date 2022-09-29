Sayıştay Raporu: Sağlık Bakanlığı, Ushaş'a Kanun Hükmünde Kararnameyle Verilen Yetkiyi Yönetmelikle Geri Aldı - Son Dakika
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Sayıştay Raporu: Sağlık Bakanlığı, Ushaş'a Kanun Hükmünde Kararnameyle Verilen Yetkiyi Yönetmelikle Geri Aldı

29.09.2022 16:26
Sayıştay Raporu: Sağlık Bakanlığı, Ushaş'a Kanun Hükmünde Kararnameyle Verilen Yetkiyi Yönetmelikle Geri Aldı

Sayıştay’ın Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) 2021 Denetim Raporu’na göre; Sağlık Bakanlığı, şirkete kanun hükmünde kararname ile verilen, uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi verme yetkisini, çıkardığı yönetmelik ile elinden aldı.

Sayıştay'ın Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) 2021 Denetim Raporu'na göre; Sağlık Bakanlığı, şirkete kanun hükmünde kararname ile verilen, uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi verme yetkisini, çıkardığı yönetmelik ile elinden aldı.

Sayıştay'ın USHAŞ 2021 Yılı Denetim Raporu yayınlandı. Rapora göre; 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesini USHAŞ'ın vereceği düzenlendi. Ancak daha sonra çıkarılan yönetmelik ile belge verme yetkisi Sağlık Bakanlığı'na geçti. Sayıştay raporunda, normlar hiyerarşisi prensibine göre bu yetki belgesinin USHAŞ tarafından verilmesi gerektiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"İdare hukukunun temel prensiplerinden olan 'normlar hiyerarşisi' prensibi uyarınca, hukuk kuralları yukarıdan aşağıya doğru anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve diğer alt düzenleyici işlemler (yönerge, genelge vb.) şeklinde sıralanmakta olup, düzenleyici normlar hiyerarşisinde alt düzenleyici bir normun üst düzeyde düzenleyici bir norma aykırı hükümler içermesi mümkün bulunmamaktadır.

Mezkür mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi verilmesi görevi, 663 sayılı KHK'ya eklenen ek maddeyle 26 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla USHAŞ'a aittir.

Bu itibarla; 663 sayılı KHK ile USHAŞ'a verilen uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi verme yetkisinin, Sağlık Bakanlığı tarafından tekrar USHAŞ'a devredilmesi gerekmektedir."

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Kaynak: ANKA

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