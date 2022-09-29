Sayıştay Raporu: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Yöneticilere Mevzuata Aykırı Ek Ödeme Yapıldı - Son Dakika
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Sayıştay Raporu: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Yöneticilere Mevzuata Aykırı Ek Ödeme Yapıldı

29.09.2022 13:59

Sayıştay’ın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2021 yılı denetim raporuna göre; Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Birimi yöneticilerine yönetici payı ödemelerine ilaveten mesai içi-mesai dışı ayrımı yapılmadan performans ek ödemesi yapıldığı tespit edildi. Raporda, bu durumun “hakkaniyete de mevzuata da aykırı” olduğu belirtildi.

Haber: MEHMET AKGÜN

Sayıştay'ın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2021 yılı denetim raporuna göre; Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Birimi yöneticilerine yönetici payı ödemelerine ilaveten mesai içi-mesai dışı ayrımı yapılmadan performans ek ödemesi yapıldığı tespit edildi. Raporda, bu durumun "hakkaniyete de mevzuata da aykırı" olduğu belirtildi.

Sayıştay'ın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2021 yılı denetim raporu yayınlandı. Raporda, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Birimi yöneticilerine mevzuata aykırı olarak performans ek ödemesi yapıldığı belirtildi. Raporda, konuyla ilgili şu tespite yer verildi:

"Mevzuat hükümlerine göre döner sermaye gelirinin elde edildiği birimin yöneticilerine gelir getirici katkılarına bakılmaksızın yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılacağı ve bu yöneticilere mesai saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmayacağı, mesai saati dışında döner sermaye gelirlerine katkıları bulunması halinde ise ayrıca ek ödeme yapılabileceği, ayrıca yöneticiler hariç birimde görev yapan personele yapılacak asgari ek ödeme oranının nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır.

"EK ÖDEMELER BİREYSEL KATKI PUANLARI YERİNE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN UNVANLARA GÖRE BELİRLENMİŞ"

Yapılan incelemelerde Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Biriminde döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında bireysel katkı puanları yerine yönetim kurulu tarafından unvanlara göre belirlenmiş asgari ek ödeme oranı usulünün uygulandığı görülmüştür. Birim yöneticilerine ise; hem yönetim kurulunca Kanun'da belirlenen tavan oranı geçmemek üzere belirlenmiş yönetici payı ek ödemesinin hem de mesai içi-mesai dışı ayrımı yapılmadan unvanlara göre belirlenmiş asgari ek ödeme oranı üzerinden performans ek ödemesi yapıldığı tespit edilmiştir.

"ASGARİ ÖDEME TUTARINDA AYRICA BİR EK ÖDEME DAHA YAPILDIĞI İFADE EDİLMİŞTİR"

İşletme tarafından döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında; son yıllarda dağıtılabilir tutarın çok düşük kalmasının bireysel net katkı puanı karşılığı ek ödemenin asgari ek ödeme tutarının altında kalmasına sebebiyet verdiği ve dolayısı ile bütün personel için yönetim kurulu tarafından unvanlara göre belirlenmiş asgari ek ödeme oranının dikkate alındığı, birim yöneticilerine ise yönetici payı ek ödemesine ilaveten ayrıca mesai dışı faaliyetleri ve akademik puanlarına karşılık asgari ödeme tutarında ayrıca bir ek ödeme daha yapıldığı ifade edilmiştir.

"HAKKANİYETE DE MEVZUATA DA AYKIRIDIR"

İşletme tarafından da belirtildiği üzere, birim yöneticileri haricinde hiçbir personelin mesai içi mesai dışı ayrımı yapılmadan sadece asgari ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme almasının yanında birim yöneticilerinin mesai içi hizmetlerinin karşılığı olan yönetici payı ek ödemesine ilaveten mesai dışı faaliyetlerinin karşılığı olarak verildiği iddia edilen unvanlara göre belirlenmiş asgari ek ödeme oranı üzerinden ayrıca ek ödeme alması hakkaniyete de mevzuata da aykırıdır. Söz konusu ödemeler ancak yöneticiler dahil bütün personel için bireysel net katkı puanı karşılığı ödeme yapılması durumunda yani yöneticiler hariç diğer personelin de mesai dışı emeklerinin karşılığını alabileceği durumda mevzuata uygun olacaktır.

"YÖNETİCİ PAYINA İLAVETEN ASGARİ EK ÖDEME ORANI ÜZERİNDEN PERFORMANS EK ÖDEMESİ YAPILMASININ YASAL DAYANAĞI BULUNMAMAKTADIR"

Sonuç olarak birimde fiilen yöneticilik yapanlara yönetici payının yanında 2547 sayılı Kanun'un 58'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında gelir getirici mesleki faaliyetleri için de ek ödeme yapılabilmesi ancak bu çalışmaların mesai dışında yapılması ve ödemenin bireysel net katkı puanı üzerinden hesaplanması ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle yönetici konumundaki kişilere yönetici payına ilaveten mesai içi-mesai dışı ayrımı yapılmadan ve bireysel net katkı puanı üzerinden hesaplanmadan diğer bütün personel gibi asgari ek ödeme oranı üzerinden performans ek ödemesi yapılmasının yasal dayanağı bulunmamaktadır."

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Kaynak: ANKA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Sayıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sayıştay Raporu: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Yöneticilere Mevzuata Aykırı Ek Ödeme Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sayıştay Raporu: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Yöneticilere Mevzuata Aykırı Ek Ödeme Yapıldı - Son Dakika
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