Satıştay, Msb Bünyesindeki Genel Müdürlüklerde 649 İşçinin Memurların Yapması Gereken İşlerde Çalıştığını Tespit Etti: Tank Makinisti 'Veri Hazırlama... - Son Dakika
Üye Girişi

Satıştay, Msb Bünyesindeki Genel Müdürlüklerde 649 İşçinin Memurların Yapması Gereken İşlerde Çalıştığını Tespit Etti: Tank Makinisti 'Veri Hazırlama...

29.09.2022 15:51
Satıştay, Msb Bünyesindeki Genel Müdürlüklerde 649 İşçinin Memurların Yapması Gereken İşlerde Çalıştığını Tespit Etti: Tank Makinisti 'Veri Hazırlama...

Sayıştay, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nde toplamda 649 işçinin, mevzuat hükümlerine aykırı şekilde, memurların yapması gereken işlerde çalıştırıldığını tespit etti. Sayıştay raporuna göre; elektronikçi ‘mutemet’, tank makinisti ise ‘veri hazırlama kontrol işletmeni’ oldu.

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Sayıştay, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü'nde toplamda 649 işçinin, mevzuat hükümlerine aykırı şekilde, memurların yapması gereken işlerde çalıştırıldığını tespit etti. Sayıştay raporuna göre; elektronikçi 'mutemet', tank makinisti ise 'veri hazırlama kontrol işletmeni' oldu.

Sayıştay'ın MSB 2021 Yılı Denetim Raporu yayınlandı. Raporda, MSB bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde toplamda 649 işçinin, memurların yapması gereken işlerde çalıştırıldığı belirtildi.

TANK MAKİNİSTİ 'VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ' OLDU

Bu durumun ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu belirtilen Sayıştay raporunda, "Branşı elektronikçi olan işçinin 'mutemet', branşları tank makinisti, silahçı, kaynakçı (su altı) olan işçilerin 'veri hazırlama kontrol işletmeni' gibi memurlar için ayrılan kadrolara ilişkin işlerde çalıştıkları görülmüştür" denildi.

YORUMLAR
500
Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a olumlu mesaj: İster buraya gelsinler ister biz oraya gidelim, bu sorunları çözelim Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a olumlu mesaj: İster buraya gelsinler ister biz oraya gidelim, bu sorunları çözelim Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Kandil'e hava harekatı yapıldı, 16 mağara imha edildi Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Kandil'e hava harekatı yapıldı, 16 mağara imha edildi Sayıştay Raporu: Ogm'nin Yerleşim Yerlerine Bitişik Orman Alanlarına Özel Yangın Eylem Planı Yok, Yerel Yönetimlerle İş Birliği Geliştirilmeli Sayıştay Raporu: Ogm'nin Yerleşim Yerlerine Bitişik Orman Alanlarına Özel Yangın Eylem Planı Yok, Yerel Yönetimlerle İş Birliği Geliştirilmeli
Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Sayıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Satıştay, Msb Bünyesindeki Genel Müdürlüklerde 649 İşçinin Memurların Yapması Gereken İşlerde Çalıştığını Tespit Etti: Tank Makinisti 'Veri Hazırlama... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:37 Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı!
16:13 Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini paylaştı: Liralaşma odaklı yaklaşım devam edecek
16:02 Su arıtma cihazı arızalandı! Firma çalışanı genç kadını ensesinden vurarak ağır yaraladı
16:00 Ünlü manken Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası görenleri şaşırttı
15:55 Kamyondan inip sokaklara dağılan onlarca kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
15:56 Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi derbi öncesi konuştu: Hedefimiz kazanmak olacak
15:48 Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a olumlu mesaj: İster buraya gelsinler ister biz oraya gidelim, bu sorunları çözelim
15:35 Şarkıcı Hande Yener, İran'da öldürülen Mahsa Amini için sahnede saçlarını kesti!
15:10 Fransa ile ortak tatbikat düzenleyen Yunanistan, tüm donanmasını Ege'ye gönderdi
15:09 Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Kandil'e hava harekatı yapıldı, 16 mağara imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 16:44:02. #1.12#
SON DAKİKA: Satıştay, Msb Bünyesindeki Genel Müdürlüklerde 649 İşçinin Memurların Yapması Gereken İşlerde Çalıştığını Tespit Etti: Tank Makinisti 'Veri Hazırlama... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement