Son Dakika Haberleri: Sayıştay: Özel hastaneler, tatildeki doktorları ameliyat yapmış gibi gösterip SGK'ya fatura kesmiş
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Sayıştay: Özel hastaneler, tatildeki doktorları ameliyat yapmış gibi gösterip SGK'ya fatura kesmiş

1 saat önce

Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ilişkin 2018 raporu kurumdaki çok sayıda usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Bunlardan birisi özel hastanelerin, tatildeki doktorları ameliyat yapmış gibi gösterip SGK’ya fatura kesmesi.

Sayıştay: Özel hastaneler, tatildeki doktorları ameliyat yapmış gibi gösterip SGK'ya fatura kesmiş, System.String[]

Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilişkin 2018 raporu kurumdaki çok sayıda usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Rapora göre, özel hastaneler tatildeki doktoru, ameliyat yapmış gibi gösterip SGK'ya fatura kesti. Ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinde günlük 16 hasta limiti varken 976 işlem yapıldı.


Sayıştay raporu "özel sağlık hizmet sunucularında görev yapan doktorların hastalık veya analık hali nedeniyle raporlu olduğu ve geçici iş göremezlik ödeneği aldığı tarihlerde, aynı zamanda görevli oldukları sağlık tesislerinde ameliyat, muayene vb. işlem yaptıkları ve söz konusu işlemlerin Kuruma faturalandırıldığı" tespitini yapıyor. Bu çerçevede faturalandırılan işlemlerin toplam tutarı ise 2 milyon 634 bin lira oldu. Bu sadece Satıştay'ın tespit ettiği miktar.

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Sayıştay, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:30 
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