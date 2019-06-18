Son Dakika Haberleri: Sayıştay: "Raporlardaki önerilerden hareketle kamu zararı algısı doğuracak şekilde usulsüzlük...
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Sayıştay: "Raporlardaki önerilerden hareketle kamu zararı algısı doğuracak şekilde usulsüzlük...

1 saat önce

Sayıştay: "Raporlardaki önerilerden hareketle kamu zararı algısı doğuracak şekilde usulsüzlük değerlendirmesi yapılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Sayıştay:
Sayıştay: "Raporlardaki önerilerden hareketle kamu zararı algısı doğuracak şekilde usulsüzlük değerlendirmesi yapılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:40 Kaynak: AA
Sayıştay, Ekonomi
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