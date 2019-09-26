Son Dakika Haberleri: Sayıştay raporu: Hastaneler SGK'ya olmayan doğum faturası kesmiş
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Sayıştay raporu: Hastaneler SGK'ya olmayan doğum faturası kesmiş

38 dakika önce

Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ilişkin 2018 raporu kurumdaki çok sayıda usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Sayıştay’ın tespitine göre doğan bebek yok ancak bazı hastaneler SGK’ya doğum faturası kesti

Sayıştay raporu: Hastaneler SGK'ya olmayan doğum faturası kesmiş, System.String[]

Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilişkin 2018 raporu kurumdaki çok sayıda usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Sayıştay'ın tespitine göre doğan bebek yok ancak bazı hastaneler SGK'ya doğum faturası kesti. Raporda, kullanılan malzeme miktarı ile fatura edilen malzeme miktarı asındaki büyük fark dikkat çekiyor.


Sayıştay'ın tespitine göre hastalara vertigo veya üst solunum yolları enfeksiyonu gibi tanılar konulmasına rağmen SGK'ya "sezaryen ve normal doğum işlemi" faturları kesildi. İşlem açıklamalarında ve Kimlik Paylaşım Sisteminde yer alan bilgilerde ise doğum yapıldığına ilişkin bir bilgi ya da nüfus verisi olmadığı anlaşıldı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Sayıştay, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:45 
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