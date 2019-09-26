Sayıştay raporu: Hastaneler SGK'ya olmayan doğum faturası kesmiş

Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilişkin 2018 raporu kurumdaki çok sayıda usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Sayıştay'ın tespitine göre doğan bebek yok ancak bazı hastaneler SGK'ya doğum faturası kesti. Raporda, kullanılan malzeme miktarı ile fatura edilen malzeme miktarı asındaki büyük fark dikkat çekiyor.



Sayıştay'ın tespitine göre hastalara vertigo veya üst solunum yolları enfeksiyonu gibi tanılar konulmasına rağmen SGK'ya "sezaryen ve normal doğum işlemi" faturları kesildi. İşlem açıklamalarında ve Kimlik Paylaşım Sisteminde yer alan bilgilerde ise doğum yapıldığına ilişkin bir bilgi ya da nüfus verisi olmadığı anlaşıldı.