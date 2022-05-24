Sayıştay Raporu: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Bir Yılda Tahsisini Yaptığı 1661 Binadan 921'i Diyanet'e

ŞEYMA PAŞAYİĞİT

Sayıştay; Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2002 – 2020 yılları arasında kamu kurumları ile vakıf ve derneklere toplam 1332 bina tahsis ettiğini belirledi. Sayıştay'ın tespitlerine göre sadece 2020 yılında ise 1661 bina tahsisi yapıldı. 1661 binadan 921'i, Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildi.

Sayıştay'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 2020 yılını kapsayan İdare Faaliyet Raporu'na göre; bin 661 taşınmaz vakıflara, derneklere ve kamu kurumlarına tahsis edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu taşınmazların 921'ini Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis etti. Taşınmazların 258'i vakıflara, 57'si derneklere, 202'si Milli Eğitim Bakanlığı'na, 114'ü belediyelere ve 14'ü üniversitelere tahsis edildi.

Taşınmazların yarısından fazlasının Diyanet İşleri Başkanlığı'na hangi sebeplerle tahsis edildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

"BELİRLİ KİŞİ VEYA KURUMLARA AYRICALIK MI VAR?"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vakıf kültürü gereği kamusal hizmetlerin sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak ile yükümlü olduğunu ve bu hizmetlerin dağıtımında belirli kişi veya kurumlara ayrıcalık tanınmasının toplumdaki eşitlik ve adalet duygularını yaraladığını belirterek, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Gök, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilen taşınmazların hangi amaçlar için tahsis edildiğini ve güncel kullanım durumlarını, aylık kiralama bedellerini, taşınmazların tahsis amaçlarını ve güncel kullanım durumlarını sordu. Gök, ayrıca 2002 – 2020 döneminde vakıf, dernek ve kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazların sayılarını ve hangi amaçla kullanıldıklarının da yanıtını istedi.

TAHSİS AMAÇLARINDA 'DİNİ' AĞIRLIK

Bakan Ersoy, Gök'ün sorularına yanıt verdi. Yanıtta: taşınmaz tahsislerinin aile ve dini rehberlik bürosu, Kuran kursu, dini ve hayri hizmetler, meşruta, kütüphane, eğitim ve irşat faaliyetleri ve sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 2020 yılında toplam bin 661 taşınmazın tahsis edildiği kaydedildi. 2002 -2020 döneminde kamu yararına çalışan derneklere 54, kamu kurumlarına bin 278 taşınmazın tahsisinin yapılması dikkat çekti. Hangi binanın hangi amaçla kullanıldığı sorusu ise yanıtsız kaldı.

"DENGESİZ TABLO"

Konu hakkında konuşan Gök, tabloda 'dengesizlik' olduğunu vurguladı. Gök, "18 yılda bin 332 taşınmaz tahsisi yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sadece 2020 yılında 921'i Diyanet İşleri Başkanlığı'na olmak üzere yaptığı bin 661 taşınmaz tahsisinin detaylarının açıklaması gerekmektedir. 2002 – 2020 döneminde yılda ortalama 74 taşınmaz tahsisi yapılırken sadece 2020 yılında bu sayı 20 katın üzerine çıkmıştır. Kamusal hizmetleri yurttaşlarımıza sağlamak ile yükümlü olan Vakıflar Genel Müdürlüğü söz konusu taşınmazların her birinin güncel kullanım durumlarını ve kiralama bedellerini kamusal şeffaflık ilkesine uygun olarak kamuoyu ile paylaşmak zorundadır" dedi.