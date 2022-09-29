Sayıştay Raporu: İçişleri Bakanlığı 2011 Yılında, Siber Güvenlik İçin Danışmanlık Hizmeti Aldı

TAMER ARDA ERŞİN

Sayıştay raporuna göre, İçişleri Bakanlığı 2011 yılında; siber güvenlik için danışmanlık hizmeti aldı. Rapora göre, siber güvenlik danışmanlığı için 591 bin 180 TL ödendi.

Sayıştay'ın İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı hesapları üzerindeki denetim raporu yayınlandı. Rapora göre, "doğrudan giderleştirilmesi gereken danışmanlık hizmet alımları bilanço hesaplarına kaydedildi."

Bakanlığın; e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi Hizmeti Alımı İşi'ne 1 milyon 433 bin 405 lira ödediği ortaya çıktı. Bu iş kapsamında Bakanlık, veri tabanı danışmanlığı için 78 bin 470 lira, siber güvenlik danışmanlığı 591 bin 180 lira, "premier destek paketi kullanıcı danışmanlığı" için 531 bin lira, "SQL server veritabanı danışmanlığı" için 148 bin 680 lira ve altyapı, iletişim ve yönetim sistemleri danışmanlığı için de 84 bin lira para ödedi.

KESİLEN TRAFİK CEZALARINDAN BELEDİYELERE ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR, ÖDENMEDİ

Sayıştay'ın Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporunda ise "Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, elektronik denetleme sisteminde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik cezalarının yüzde 30'u oranındaki tutarın Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere, sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenmesi gerektiği" belirtildi. Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"31.12.2021 tarihi itibarıyla elektronik denetleme sistemi nedeniyle belediyelere aktarılmayı bekleyen payların toplamı 307.750.993,66 TL olup bu tutara ilişkin olarak tablolarda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Kamu idaresince bulgu konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ifade edilmiştir."