Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum...
1 saat önce
Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır.
Sayıştay
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:40 Kaynak: İHA
: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır. " - ANKARA
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