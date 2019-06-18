Son Dakika Haberleri: Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum...
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Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum...

1 saat önce

Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır.

Sayıştay:
Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır. " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:40 Kaynak: İHA
Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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