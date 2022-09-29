Sayıştay Raporu: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde 5 Personel, Görevde Yükselme Sınavına Tabi Olan Şube Müdürlüğü Kadrosuna Sınav Şartı...

MEHMET AKGÜN

Sayıştay, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde beş personelin, görevde yükselme sınavına tabi olan şube müdürlüğü kadrosuna sınav şartı aranmaksızın atandığını tespit etti. Sayıştay raporunda, beş personelin önce yüksekokul sekreterliği kadrosuna, bir süre sonra da görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın şube müdürlüğü kadrosuna atandığını belirtti. Sayıştay, bu atamaların, üniversitenin mevzuatla belirlenmiş amaçlarına ulaşması ve memurların eşitlik ve liyakat esasları dahilinde görevlerini yerine getirebilmeleri açısından riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Sayıştay'ın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2021 Yılı Denetim Raporu yayınlandı. Raporda, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde beş personelin, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan şube müdürlüğüne atandığı tespitine yer verildi. Raporda şunlar kaydedildi:

"MEMURLARIN EŞİTLİK VE LİYAKAT ESASLARI DAHİLİNDE GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREBİLMELERİ AÇISINDAN RİSKLER BARINDIRMAKTADIR"

"Üniversitede, bazı müdürlük kadrolarına, bir süreliğine şube müdürlüğünden daha üst görev olarak kabul edilen yüksekokul sekreterliği görevinde bulunanların atandığı anlaşılmıştır. Bu şekilde şube müdürlüğüne atananlar, önce yukarıda değinilen ve üst görev niteliğinde bulunan yüksekokul sekreterliğine atanmış ve nispeten kısa süreler sonrasında şube müdürlüğü kadrolarına atamaları gerçekleştirilmiştir. 2018 tarihinden itibaren yüksekokul sekreterliğinden şube müdürlüğüne atanan beş personelden biri 7 ay, bir diğeri ise 9 ay ilgili sekreterlik görevinde bulunmuştur. İdare her ne kadar ilgili personelin yöneticilik tecrübelerinden faydalanmak amacıyla işlemlerin gerçekleştirildiğini bu doğrultuda mevzuatla getirilen eşitlik ve liyakat esasının göz ardı edilmediğini ifade etse de şube müdürlüğü kadrolarına yapılan ilgili atamaların sınav şartına ilişkin istisna hükmünden yararlanılarak meydana geldiği anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla beş personelin önce yüksekokul sekreterliği kadrosuna, bir süre bu görevde bulunmalarının ardından ise görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın şube müdürlüğü kadrosuna atanması işlemi, üniversitenin mevzuatla belirlenmiş amaçlarına ulaşması ve memurların eşitlik ve liyakat esasları dahilinde görevlerini yerine getirebilmeleri açısından riskler barındırmaktadır."