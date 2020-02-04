Sayıştaydan "455 milyonluk ihale skandalı" iddiasının yer aldığı habere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sayıştaydan '455 milyonluk ihale skandalı' iddiasının yer aldığı habere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Sayıştaydan "455 milyonluk ihale skandalı" iddiasının yer aldığı habere ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Sayıştay Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "455 milyonluk ihale skandalı" başlıklı habere konu edilen miktarın, Sayıştay Denetim Raporu'na denetçi tarafından "sehven" yazıldığını bildirdi.

Sayıştaydan

Sayıştay Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "455 milyonluk ihale skandalı" başlıklı habere konu edilen miktarın, Sayıştay Denetim Raporu'na denetçi tarafından "sehven" yazıldığını bildirdi.

AA muhabirinin Sayıştay Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, habere konu edilen tutardaki yanlışlık, Sayıştayın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nun 16'ncı sayfasında yapıldı.

Uzman denetçi İbrahim Özkarcı tarafından, söz konusu sayfada "455 bin lira" şeklinde yazılması gerekirken miktar sehven "455 milyon lira" yazıldı.

Yetkililer durumun maddi hatalara sebebiyet verdiğini kaydederek "Bazı basın yayın organlarında yer alan '455 milyonluk ihale skandalı' başlıklı habere konu edilen miktar Sayıştay Denetim Raporu'na denetçi tarafından sehven yazıldı." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, oluşan maddi hatanın Başkanlığın internet sitesinde yer alan raporda düzeltildiğini belirtti.

Şanlıurfa, Sayıştay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:08 Kaynak: AA
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