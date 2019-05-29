Sayıştayın 157. kuruluş yıl dönümü
1 saat önce
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve beraberindeki heyet, kurumun 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:59 Kaynak: AA
Baş ve beraberindeki heyet, kurumun 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir
'i ziyaret etti.
Seyit Ahmet Baş
başkanlığındaki heyet, Atatürk
'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Baş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
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