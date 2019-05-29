Son Dakika Haberleri: Sayıştayın 157. kuruluş yıl dönümü
Son Dakika Ekonomi Haber

Sayıştayın 157. kuruluş yıl dönümü

1 saat önce

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve beraberindeki heyet, kurumun 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sayıştayın 157. kuruluş yıl dönümü, System.String[]
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve beraberindeki heyet, kurumun 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Seyit Ahmet Baş başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Baş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:59 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Sayıştay Başkanı, Anıtkabir, Seyit Ahmet, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Atatürk Silueti' ortaya çıkmaya başladı! Hava güneşli olunca "Atatürk silüeti" erken göründü BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu İlaç üreticisi Johnson & Johnson'a 17,5 milyar dolarlık ağrı kesici davası açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:38:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayıştayın 157. kuruluş yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]