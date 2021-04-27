Saylak: "Çiftçimizi desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz" - Son Dakika

"Muğla İli 12 Aya Yetecek Kaliteli Kaba Yem Bitkisi Üretim" projesi kapsamında tüm ilçelerde lenox, korunga, caramba, re grass süt otu, trinova, yem bezelyesi,hayvan şalgamı, dane sorgum,şeker sorgum, hayvan pancarı, yonca, fiğ, yulaf tohumları dağıtıldı.

Proje kapsamında toplam 12 bin 470 kilo tohum 400 üreticiye dağıtılarak 3 bin dekar alanda ekiliş gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Çiftçimizi desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Pamuk üretimi sonrası ikinci ürün yem bitkisi ekilişini artırmak için Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi hayata geçti. Bu kapsamda Milas, Ortaca ve Seydikemer İlçelerinde toplam 41 üreticiye 1680,25 dekar alan için 29 bin 513 kilo tritikale, yem bezelyesi, fiğ, re grass süt otu, yulaf tohumu dağıtılarak ekiliş gerçekleştirildi.

Yeşil Gübreleme 2020 projesi kapsamında da tüm ilçelere toplam 15 ton adi fiğ ve 10 ton bakla tohumu ekildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak yaptığı açıklamada, "Üç ayrı proje ile tüm ilçelerimize yem bitkisi ekiliş alanlarını arttırmak, kaliteli yem bitkisi sağlamak amacıyla dağıtımlar gerçekleştirdik. Düzenli olarak teknik personellerce kontroller yapılıyor, çiftçiye yönelik eğitimleri de gerçekleştiriyoruz. Ekiliş yaptığımız alanlarda her şeyin seyrinde gittiğini söyleyebilirim. Yem bitkisi ekiliş alanlarımızı arttırmak ve kaliteli yem bitkisi üretmek amacıyla başlattığımız bu üç ayrı proje ile hayvancılık sektörünü biraz olsun rahatlatacağını, ayrıca kaliteli yem sağlamakla hayvancılıkta verimliliğin artacağını da ifade etmek isterim. Çiftçimizi ve hayvancılık sektörünü desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlikte projeler ürettikçe gücümüze güç katacağımızı biliyorum. Birçok çalışmamız ve projemizle sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve başta siz değerli üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA