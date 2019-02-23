Son Dakika Haberleri: Saylak'ın Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı

Saylak'ın Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı

1 saat önce

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Milas Belediye Başkan aday adayı olan ve aday gösterilmeyen Barış Saylak, 31 Mart 2019 seçimleri öncesi AK Parti Milas Belediye Başkan adayı olmuştu.

Saylak'ın Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı, System.String[]
2014 yerel seçimlerinde CHP'den Milas Belediye Başkan aday adayı olan ve aday gösterilmeyen Barış Saylak, 31 Mart 2019 seçimleri öncesi AK Parti Milas Belediye Başkan adayı olmuştu. Barış Saylak'ın rozetini Muğla mitingi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İki liderden de rozet

2014 yerel seçimleri öncesi CHP adayı adayı olan Barış Saylak, 2013 yılında CHP rozetini CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı. Saylak, 2014 yerel seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmemişti. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Milas Belediye Başkanlığına yine CHP'den aday adayı olması beklenen Barış Saylak, bu defa CHP'yi değil, AK Parti'nin Milas Belediye Başkan adayı oldu. AK Parti Milas adayı Saylak, 5 yılda iki Genel Başkan tarafından iki ayrı parti rozeti takılan isim oldu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:56 Kaynak: İHA

Milas, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer: Kaynak İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kapısını Çalacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Millet İttifakı'na Sert Sözler: Sloganlarını Pensilvanya Belirliyor CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 02:22:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saylak'ın Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]