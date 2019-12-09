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Son Dakika Güncel Saylak, MİTSO'da toprak havuz üreticileri ile buluştu - Son Dakika

Saylak, MİTSO'da toprak havuz üreticileri ile buluştu

6 saat önce

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Milas Ticaret ve Sanayii Odası'nda toprak havuz balık üreticileri ile bir araya geldi.

Saylak, MİTSO'da toprak havuz üreticileri ile buluştu, System.String[]

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Milas Ticaret ve Sanayii Odası'nda toprak havuz balık üreticileri ile bir araya geldi.


Saylak, Türkiye'de sadece Milas-Avşar bölgesinde su ürünleri yetiştiriciliği yapılan toprak havuz işletmecileri ile MİTSO' da bir araya gelerek sorunları dinledi. Saylak, işletmecilerle yaptığı görüşmeler sırasında işletmecilerin sorunlarını iyi bildiğini, havuzların darlığı, elektrik giderlerinin desteklenmesi gerekliliğini, deşarj giderleri ile ilgili yaşadıkları sıkıntılar konusunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bu konularda çalışmalarını sürdürdüklerini, hatta son olarak destekleme yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını dile getirdi.


Bütün işletmecilerin birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini söyleyen İl Müdürü Barış Saylak, beraber üretip beraber pazarlamaları gerektiğini, birlik oldukları sürece desteklemelerden daha iyi faydalanacaklarını sözlerine ekledi. Toplantının ardından, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü de ziyaret eden Saylak, personelle tanıştıktan sonra kısa bir toplantı gerçekleştirdi. - MUĞLA

Barış Saylak, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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