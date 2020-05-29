Saylak, narenciye üreticileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu.



Bahçelerde yapılan incelemenin ardından Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, mayısta yaşanan sıcak hava ve sert rüzgarların narenciye ağaçlarına verdiği zararla ilgili Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilciliği binasında toplantı düzenlendi.



Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel iklim değişikliğinin etkilerini hissettiklerini söyledi.



Korona virüs salgını sürecinde tarımın değerini bir kez daha gördüklerini belirten İl Müdürü Saylak; "2020'nin üreticilerimiz için iyi olacağını umut ediyorduk. Görünen o ki İklim değişikliği nedeniyle açık alanda üretim yapmak oldukça zorlaşacak. Allah doğal afetten ve hastalıklardan korusun. Korona virüs nedeniyle adeta tüm dünya durdu. Şimdi de küresel ısınmanın getirdiği iklim değişiklikleri, hava koşulları nedeniyle üzücü ve can sıkıcı bir duruma maruz kaldık. Aşırı sıcak ve ardından gelen poyraz narenciyemizi yere döktü." diye konuştu.



"Narenciye üreticileri müdürlüklerimize başvuru yapsın"



Zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Saylak; "Muhtarlarımız aracılığı ile üreticilerimiz dilekçelerini müdürlüklerimize iletsinler. Sadece Muğla'da değil, Mersin, Antalya, Antakya her yerde var bu sıkıntı. Don olan yerler de var. Müdürlüğümüz, ziraat odalarımız, ticaret odalarımız, kooperatiflerimiz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ön görülemeyen ani iklim değişikliği ile ilgili gerekli raporlarımızı yazacağız." dedi.



"Üretmek zorundayız"



Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'in ilin narenciye deposu olduğunu ifade eden Saylak, iklim değişikliğini de göz önüne alarak yeni bir yapılanma içine girmek zorunda olduklarının altını çizdi.



Üretimde günün koşullarına uygun teknolojiyi de kullanabilmeleri gerektiğini vurgulayan Saylak, sözlerini şöyle tamamladı; "İklim değişikliği ve kuraklığa dayanıklı çalışmalar yapmalıyız. Bunu yapamazsak bu bahçelerde üretim yapamayabiliriz. Üretmek zorundayız."



Toplantıya telekonferans yoluyla katılan Ak Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, iklim değişikliğinden kaynaklanan süreci takip ettiklerini aktararak üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundular.



Toplantıya, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okan Bilgiç, Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Akdeniz, Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, MUTSO temsilcisi Sedat Tuncer ve üreticiler katıldı. - MUĞLA