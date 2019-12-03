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Saylak'tan Engelliler gününde anlamlı ziyaret

6 saat önce

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle Yatağan'da anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Saylak'tan Engelliler gününde anlamlı ziyaret, System.String[]

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle Yatağan'da anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.


Saylak, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle, Yatağan-Merkez Konak Mahallesindeki engelli birey Batuhan Bozdağlıoğlu'na ait işletmeyi ziyaret etti. Bozdağlıoğlu, 2015 yılından beri işletmenin sahibi olduğunu söyledi. İyi bir Yatağan spor taraftarı olduğunu dile getiren Bozdağlıoğlu, bu tür ziyaretlere alışık olmadıklarını, çok mutlu olduğunu dile getirdi.


Muğla Tarım ve Orman İl müdürü Barış Saylak, böylesine özel ve anlamlı bir günde bu ziyareti yapmış olmanın kendisini ne denli mutlu ettiğini ifade ederek, sadece bugün değil hayatımızın tüm safhasında yanlarında olacağını belirtti. - MUĞLA

Dünya Engelliler Günü, Yatağan, Muğla, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:41 Kaynak: İHA
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