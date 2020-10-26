Saype'nin dostluk zinciri İstanbul'dan geçti - Son Dakika

Saype'nin dostluk zinciri İstanbul'dan geçti

26.10.2020 12:30
Saype'nin dostluk zinciri İstanbul'dan geçti, System.String[]

Fransız 'land art'(arazi sanatı) sanatçı Saype'nin geçen yıl haziran ayında başlattığı "Beyond Walls" projesinin sekizinci durağı İstanbul oldu.

Fransız 'land art'(arazi sanatı) sanatçı Saype'nin geçen yıl haziran ayında başlattığı "Beyond Walls" projesinin sekizinci durağı İstanbul oldu. Sanatçı, İstanbul'daki eserini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., Beşiktaş Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi, İsviçre Başkonsolosluğu, Fransız Kültür Türkiye ve UPS'in desteği ile oluşturdu.

Birliği, karşılıklı yardımlaşmayı ve duvarların ötesinde ortak çabayı simgelemek amacıyla daha önce Paris, Andorra, Cenevre, Berlin, Ouagadougou, Yamoussoukro ve Torino'da birbiriyle tokalaşan iki eli çimenlerin üzerine çeşitli boyalarla resmeden Saype, sekizinci eserini de İstanbul'da oluşturdu.

Daha önce Avrupa ve Afrika kıtalarını buluşturan Saype, bu kez de Avrupa ve Asya'yı kavuşturmak için İstanbul Boğazını geçerek, şehirden şehre, kıtadan kıtaya, batıyla doğuyu sarmalayan büyük bir kardeşlik zinciri çizmeyi hedefliyor.

Programda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yerine konuşan Beşiktaş Belediyesi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Çağdaş Yıldız, "Değerli konuklar, Başkanımız Rıza Akpolat'ın hazırladığı mesajını sizlere okumak istiyorum. Ülkeler ve bölgeler arasındaki gerilimler, çatışmalar, toplumlardaki kutuplaşma, ticaret savaşları ve ekonomik sorunlar çözüm beklerken, pandemi hiç ummadığımız şekilde tüm dünyayı etkisi altına alarak, küresel bir krize yol açıp hayatlarımızı neredeyse tümden değiştirdi.

Biz Beşiktaş Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yaşadığı sıkışmışlık duygusunun giderek bir buhrana dönüşmesini engellemek için, yaz boyunca parklarımızda sosyal mesafeli etkinlikler düzenledik.  Kültür, milyarlarca insanın fiziksel olarak birbirinden uzak kaldığı bir dönemde bizi bir araya getiriyor; belirsizlik ve endişe yükseldiğinde bize ilham ve umut veriyor. Biz bu nedenle Beşiktaş'ta sanatsız kalmamaya çalışıyoruz.

Şimdi İstanbul'umuzda, Beşiktaş sınırları içerisinde bizlere umudu ve birlikteliği derinden hissettiren çok değerli bir sanatçıya ve eserine ev sahipliği yapmaktayız. Saip'in 'Duvarların Ötesinde' projesi kapsamında, dünyanın en büyük insan zincirini yaratma amacıyla çıktığı yolda Paris, Andorra, Cenevre, Berlin ve Torino gibi kentlerden sonra şimdiki durağı İstanbul. İnsanlar ve kültürler arasında kurulan bu köprünün ayaklarından birinin Beşiktaş'tan yükselmesi bizi gururlandırıyor" dedi


Saype'nin dostluk zinciri İstanbul'dan geçti
Saype'nin dostluk zinciri İstanbul'dan geçti

İstanbul, Beşiktaş, Haziran, Sanatçı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Saype'nin dostluk zinciri İstanbul'dan geçti - Son Dakika

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