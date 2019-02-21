Son Dakika Haberleri: Saz Ustası İyi Bir Saz İçin 3 Yıl Beklemek Gerekiyor

Saz Ustası İyi Bir Saz İçin 3 Yıl Beklemek Gerekiyor

38 dakika önce

Bursa'da hobi olarak başladığı bağlama tutkusunu mesleğe çeviren Sadık Sağlam (65) 35 yıldır enstrüman yapım işiyle uğraşıyor.

Saz Ustası İyi Bir Saz İçin 3 Yıl Beklemek Gerekiyor, System.String[]
Bursa'da hobi olarak başladığı bağlama tutkusunu mesleğe çeviren Sadık Sağlam (65) 35 yıldır enstrüman yapım işiyle uğraşıyor. Özellikle saz üzerinde ustalaşan Sağlam kütük halinde kesilen dut ağaçlarını ince ince işleyerek 1 ayda saz haline getiriyor. Kesilen ağaçların aşığa ulaşmasının sabır gerektirdiğini belirten Sağlam Yeni bir sazın işçiliği 1 ay sürüyor ancak güzel bir sazın 6 yıl beklemesi gerekiyorö dedi.

Yaklaşık önce inşaat işçiliği yaptığı yıllarda saz ve bağlamaya merak salan 65 yaşındaki Sadık Sağlam, 30 yaşındayken Adapazarı'nda Trabzonlu Sabri Uzun ile tanıştı. İlk başlarda hobi olarak bağlama çalmayı öğrenmek için Sabri Uzun'un yanına giden Sağlam daha sonra ustasının yanında saz ve bağlama yapmaya başladı. Ustasından öğrendiği saz ve bağlama yapımına önceleri kendisine yapmak için başlayan Sağlam, yaklaşık 35 yıldır bu işi meslek edindi. Saz ve bağlama yapımının zahmetli ve emek isteyen bir uğraş olduğunu ifade eden Sadık Sağlam bu işi severek yaptığı için zahmetine katlandığını söyledi. Kaliteli bir sazın ağacının yaklaşık 6 yıl kurumada beklemesi gerektiğini vurgulayan  Sağlam  Kaliteli bir saz 1 aydan önce çıkmaz, 5-6 sene de kuruması bekletildikten sonra hazır hale gelir. Ağacı ne kadar bekletirsen saz o kadar güzel olur. açıklamasında bulundu.

En iyi saz ve bağlamanın dut ağacından yapıldığının altını çizen Sadık Sağlam, 6 yıl bekledikten sonra ağacın kabasını oyuyoruz. Daha sonra sonra tuzlu suya atarak 1 buçuk ay bekletiyoruz. Böylece ağaç acı suyunu atmış oluyor, yani ağaç tuzlu suda fırınlanmış oluyor. Ardından tekrar yavaş yavaş kabasını alıyoruz. dedi.

SAZ ÖĞRENMEK İSTEYENLERE YARDIMCI OLUYORUM

Oyma sazları genellikle dut ağacından yaptığını söyleyen Sağlam, Bunun yanında ardıç, maon gibi ağaçlar da kullanılıyor. Burada saz öğrenmek isteyen öğrencilere de yardımcı oluyorum, bazıları da geliyor sazın yapımında kaba işçiliğinde yardımcı oluyor ince işçiliğini ben yapıyorum. şeklinde konuştu.

Yaptığı saz ve bağlamaların 300 liradan başladığını söyleyen Sadık Sağlam, iyi bir sazın 2 bin liraya mal olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:08 Kaynak: DHA

Adapazarı, Bursa, İşçi, Güncel
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