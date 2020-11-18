Sazak köyüne güneş enerjisi sistemi

Sazak köyünde 8 hanenin çatısına yüzde yüz hibeyle güneş enerjisi sistemleri (GES) kurulumu tamamlandı. ORKÖY PV projesi ile orman köylüsünün kendi elektriğini üreterek giderlerinin düşürülmesini, aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de çevrenin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. - ÇANAKKALE

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