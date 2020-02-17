Sazak Mahallesi sakinleri Başkan Mustafa Çöl'ü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sazak Mahallesi sakinleri Başkan Mustafa Çöl'ü ziyaret etti - Son Dakika

Sazak Mahallesi sakinleri Başkan Mustafa Çöl'ü ziyaret etti

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Sazak Mahallesi Muhtarı Himmet Keskin ve mahalle sakinleri, Sandıklı Belediye Başkan Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

Sazak Mahallesi sakinleri Başkan Mustafa Çöl'ü ziyaret etti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Sazak Mahallesi Muhtarı Himmet Keskin ve mahalle sakinleri, Sandıklı Belediye Başkan Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.


Sazak Mahallesinde yapılan hizmetler ve ilerleyen zamanlarda yapılmasını istedikleri konuları Başkan Mustafa Çöl ile istişare eden mahalle sakinleri, kendilerine şimdiye kadar yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek Başkan Mustafa Çöl'e işlerinde kolaylıklar diledi. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
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