Son Dakika Haberleri: Sazak'tan Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti
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Sazak'tan Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti

11 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sazak'tan Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Metin Nurullah Sazak'a yapmış oldukları nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Metin Nurullah Sazak, Kadir Bozkurt, Milletvekili, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:10 Kaynak: İHA
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