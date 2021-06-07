Sazak'tan Çakırözer'in Demirtaş ziyaretine sert tepki - Son Dakika

"Eskişehir'in ılımlı, hoşgörülü ve milli yapısı maalesef ki CHP merkez yönetiminin terörist seviciliğini bastıramamış. Şehrimle terörist ziyaretinin aynı cümlede anılmasından hicap duyuyorum. Demokrasi, hukuk, basın özgürlüğü anlayışınız hıyanete destekten ibaret." - ESKİŞEHİR

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