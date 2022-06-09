Sazan Sarmalı Operasyonu... Film bu sefer mutlu sonla bitmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Sazan Sarmalı Operasyonu... Film bu sefer mutlu sonla bitmedi

09.06.2022 09:40

Sazan Sarmalı Operasyonu... Film bu sefer mutlu sonla bitmedi Dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişiyi 'sazan sarmalı' adını verdikleri taktik ile dolandıran ve elde ettikleri parayla rezidans kiralayıp...

Sazan Sarmalı Operasyonu... Film bu sefer mutlu sonla bitmedi

Dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişiyi 'sazan sarmalı' adını verdikleri taktik ile dolandıran ve elde ettikleri parayla rezidans kiralayıp lüks bir hayat yaşayan 21 kişilik çete üyeleri, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

İnşaat müteahhitleri ile iletişime geçen çete üyeleri, piyasa fiyatının altında inşaat malzemesi ve demir satma vadetti. Müteahhitlerle pazarlık yapan çete üyeleri, demir satan firmalarla iletişime geçerek belirlenen adreslere demir sipariş etti. Alıcıya, kurdukları paravan şirketlerin hesap bilgilerini veren çete üyeleri, satıcıyla bağlantı kurarak belirlenen adrese demir siparişi verdi. Demirin adrese geldiğini gören müteahhitler kendilerine verilen hesaplara anlaşılan miktarı gönderdi. Alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlık çıkması üzerine dolandırıldığını anlayan müteahhitler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, 16 farklı ilde 21 kişinin suça karıştığı tespit edildi. Bursa merkezli 15 il ve ilçede önceki gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16'sı İstanbul'da, 3'ü İzmir'de, 1'i Ankara'da, 1'i de Adıyaman'da olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, yarım kilo esrar, suçta kullanılan çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve sim kart, 27 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 6 milyonluk vurgun yaptığı öğrenildi. Dolandırıcılık suçundan elde edilen parayla alındığı tahmin edilen 4 araca da savcılık talimatıyla el konuldu. Organize suç örgüyüne yapılan operasyonla gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

21 kişilik suç örgütünün elde edilen parayla lüks bir hayat yaşadığı ve birçok suçtan kaydı bulunan örgüt lideri O.G.'nin İstanbul'da 9 bin liralık aylık kira bedeliyle ev tuttuğu, bunun yanı sıra günlük 700 ile bin lira arasında akaryakıt harcaması yaptığı bilgisine ulaşılırken, baskın yapılan bir iş yerinin güvenlik kamerasına ise çete üyelerinin elde ettikleri paraları saydığı ve o paraları paylaşma anları yansıdı.

21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sazan Sarmalı Operasyonu... Film bu sefer mutlu sonla bitmedi
Sazan Sarmalı Operasyonu... Film bu sefer mutlu sonla bitmedi
Sazan Sarmalı Operasyonu... Film bu sefer mutlu sonla bitmedi
Sazan Sarmalı Operasyonu... Film bu sefer mutlu sonla bitmedi

YORUMLAR
500
Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi Bursa'da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü Bursa'da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü Bursa'da yürekleri ağıza getiren olay Bursa'da yürekleri ağıza getiren olay
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sazan Sarmalı Operasyonu... Film bu sefer mutlu sonla bitmedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:12 Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:35:35. #1.11#
SON DAKİKA: Sazan Sarmalı Operasyonu... Film bu sefer mutlu sonla bitmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement