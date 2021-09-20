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Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi - Son Dakika

Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi

20.09.2021 11:48

Adana'da internet üzerinden uygun fiyata cep telefonu ilanı açan E.D ve karısı dijital sazan sarmalı yöntemiyle 34 kişiyi 1 milyon 300 bin lira dolandırdı. Kendisini doktor olarak tanıtan E.D. güvenini kazanarak dolandırdığı kişilerin kimlik bilgileriyle hesap açtığı ve yüklü miktarda kredi çektiği öğrenildi. Mağdurların şikayeti sonrası yakalanan karı-kocanın dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla tatile çıktığı, mağdurlar adına çektikleri kredilerle lüks bir hayat yaşadığı ortaya çıktı.

Adana'da bir vatandaş, ikinci el cep telefonu almak için internet üzerinden ilan araştırmaya başladı. Piyasa değeri yaklaşık 7 bin lira olan bir cep telefonunun, 3 bin TL'ye satıldığını gören vatandaş, cep telefonunu satın almak için E.D. ismine açılmış hesapla irtibata geçip, parayı kendisine iletilen banka hesabına gönderdi.

''BEN DOKTORUM, GÜVENEBİLİRSİN'' DEYİP KANDIRDI

Daha sonra cep telefonunu satın alan kişiyi arayan ve kendisini E.D. olarak tanıtan kişi, "İlanda bir sıkıntı olmuş. Cep telefonunun değeri 3 bin 500 TL" dedi. Bunun üzerine E.D., 500 TL daha gönderebileceğini söyleyen vatandaşa, "Sen bize 3 bin 500 TL gönder. İlk gönderdiğin parayı geri göndereceğim. Ben doktorum, güvenebilirsin" diye cevap verdi.

DEFALARCA HESABINA AKTARDI, TELEFONUNA GELEN ŞİFREYİ DE PAYLAŞTI

Vatandaş, 3 bin 500 TL daha gönderdi ve hesabına E.D.'nin söylediği gibi 3 bin TL yattı. Daha sonra vatandaşı arayan E.D., "Gördün mü, paranı geri gönderdim. Banka sıkıntı çıkarıyor, parayı çekemiyorum. 10 bin TL daha göndermen gerekiyor. Telefonuna şifre gelecek, onu da gönder" dedi. Bunun üzerine vatandaş, E.D.'nin hesabına 10 bin TL daha gönderip, şifreyi de söyledi. Aradan geçen zamanın ardından gönderdiği 10 bin TL hesabına yatan ancak satın aldığı cep telefonu kendisine ulaşmayan mağdura, adına yüklü miktarda kredi çekildiği mesajı geldi.

34 KİŞİYİ 1 MİLYON 300 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Dolandırıldığını anlayan mağdurun Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Dolandırıcılık mağduru vatandaşın ifadesi üzerine araştırma yapan polis, şüpheli E.D.'nin Kahramanmaraş'ta bir hastanede hemşire olduğunu ve kendisinin de dolandırıldığını belirledi. Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren siber dedektifleri, 24 ilde 34 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını tespit etti. Şüphelilerin Atilla C. (34), eşi Habibe C. (30) ile kayınbiraderleri Latif T. (28) ve Hicret T. (37) olduğu belirlendi.

Karı-koca 34 vatandaşı dolandırıp tatil yaptı

AKILLARA ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI FİLMİNİ GETİRDİ

Şüphelilerin, daha önce dolandırdıkları hemşire E.D.'nin ismini kullanarak güvenini kazandığı kişileri dolandırdığı, kimlik bilgilerine ulaştıktan sonra da bu kişilerin adına hesap açtıkları ve yüklü miktarda kredi çektikleri öğrenildi. Mağdurların dolandırıldıklarını anladıktan sonra E.D.'den şikayetçi oldukları ancak bu kişinin de dolandırıldığının anlaşılıp, şüphelilere ulaşılamadığı bildirildi. Ayrıca şüphelilerin, polisin takibini zorlaştırmak için mağdurların birbirlerine para göndermelerini sağladıkları bu yöntem, başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi. Ancak bu yöntemin isminin "dijital sazan sarmalı" olduğu öğrenildi.

HESABINDAKİ 3 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK DOLANDIRICIYI ELE VERDİ

Polisin yaptığı araştırma sonucu, şüpheli Habibe C.'nin hesabında 3 milyon TL'lik hareketlilik olduğu belirlendi. Habibe C.'nin, takibi zorlaştırmak için bu paraların bir kısmını kardeşleri Latif ve Hicret T.'ye gönderdiği, bir kısmını da bankamatikten QR kod ile çektiği belirtildi. Şüphelilerin Düzce'de yaşadığını belirleyen polis, operasyon için harekete geçti. Adresleri tespit edilen şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan 6 telefon ve sim kart ile 8 bin 480 TL ele geçirilirken, zanlıların 34 vatandaştan 1 milyon 300 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

KARI-KOCANIN TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun ardından Atilla C. ile eşi Habibe C.'nin, dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla çıktığı tatile ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Karı-kocanın mağdurlar adına çektikleri kredilerle lüks bir hayat yaşadığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Atilla C., eşi Habibe C. ile kayınbiraderleri Latif T. ve Hicret T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi

Cep Telefonu, Türk Lirası, Kredi, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi - Son Dakika
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